„Azt mondta a fülembe, hogy kicsinál” – Brutális részletek Magyar Péter átmulatott éjszakájáról!

Megszólalt Magyar Péter áldozata: előkerült a Dunába dobott telefon, amivel a politikus botrányos éjszakáját rögzítették a belvárosi szórakozóhelyen.

Szendrei István a Renitens csatornán tálalt ki a Tisza Párt elnökének agresszív fellépéséről. A férfi szerint Magyar Péter bódult állapotban fenyegette meg, majd miután erőszakkal elvette a mobilját, kétszer pofon is vágta őt. A botrány során a politikus fiatal lányok között csúszott-mászott, nadrágját pedig láthatóan bepiszkította. 

A mentelmi jog mögé bújó pártelnök végül a Dunába dobta a készüléket, hogy megsemmisítse a terhelő bizonyítékokat a súlyos bűncselekmény után.

