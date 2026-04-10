„Azt mondta a fülembe, hogy kicsinál” – Brutális részletek Magyar Péter átmulatott éjszakájáról!

Szendrei István a Renitens csatornán tálalt ki a Tisza Párt elnökének agresszív fellépéséről. A férfi szerint Magyar Péter bódult állapotban fenyegette meg, majd miután erőszakkal elvette a mobilját, kétszer pofon is vágta őt. A botrány során a politikus fiatal lányok között csúszott-mászott, nadrágját pedig láthatóan bepiszkította.

A mentelmi jog mögé bújó pártelnök végül a Dunába dobta a készüléket, hogy megsemmisítse a terhelő bizonyítékokat a súlyos bűncselekmény után.