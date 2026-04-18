Budapesti parkolási reform: sokak szerint igazságtalan szabályok jönnek

A főváros vezetése 2026. július 1-től új rendszert akar bevezetni.

  4 órája
Tiltakozik a budapesti parkolóautomaták tervezett megszüntetése és a parkolási díjak emelése ellen a Magyar Autós Érdekvédelem Egyesület. A főváros vezetése 2026. július 1-től új rendszert akar bevezetni. A tervek alapján a díjfizetés elsősorban mobilalkalmazásokon és sms-ben történne. A készpénzes fizetés lehetősége a gyakorlatban erősen korlátozottá válna. A készpénzzel fizetni kívánó autósoknak utólag, 24 órán belül kellene felkeresniük egy kerületi parkolási irodát. Ahol egységesen háromórás díjat kellene megfizetniük, függetlenül a tényleges parkolási időtől.

 

