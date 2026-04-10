Sneider Tamás azt mondta, hogy ha a Tisza Párt győzne, akkor nem Magyar Péter alakítana kormányt, hanem a globális multinacionális cégek. Sneider szerint Orbán Anita, Kapitány István és Dávid Dóra felbukkanása a garancia erre, akik ráadásul miniszteri pozícióra is pályáznak. A Jobbik korábbi alelnöke hozzátette: annak elkerüléséért, hogy hazánkban külföldi cégek alakítsanak kormányt, egyes vidéki körzetekben érdemes a Fidesz egyéni jelöltjét támogatni a választásokon.