Húsvéti tűzszünet: Moszkva szünetet hirdet, de figyel a provokációkra

Az adás első felében arról volt szó, hogy tűzszünetet jelentett be az ortodox húsvét alkalmából Vlagyimir Putyin, Volodimir Zelenszkij szerint pedig folytatódnak a háromoldalú béketárgyalások Emellett foglalkoztunk még azzal is, hogy az ukránok líbiai katonai bázisokról támadtak meg egy orosz tankert a Földközi-tengeren.

Főbb témák:

Tűzszünetet jelentett be az ortodox húsvét alkalmából közép-európai idő szerint szombat 15 órától vasárnap nap végéig Vlagyimir Putyin orosz elnök - közölte a Kreml sajtószolgálata csütörtök este. Andrej Belouszov védelmi miniszter és Valerij Geraszimov vezérkari főnök utasítást kapott, hogy a húsvéti tűzszünet idejére minden fronton szüntesse be a harci cselekményeket, ugyanakkor álljon készen arra, hogy elejét vegye az ellenség bármilyen provokációjának és agresszív lépésének.



-Orosz fregatt kísérte át a szankconált tankereket a La Manche-csatornán