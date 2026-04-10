Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Húsvéti tűzszünet: Moszkva szünetet hirdet, de figyel a provokációkra

Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezetőkutatója, Stier Gábor, a moszkvater.com főszerkesztője és Horváth Sebestyén, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője

Az adás első felében arról volt szó, hogy tűzszünetet jelentett be az ortodox húsvét alkalmából Vlagyimir Putyin, Volodimir Zelenszkij szerint pedig folytatódnak a háromoldalú béketárgyalások  Emellett foglalkoztunk még azzal is, hogy az ukránok líbiai katonai bázisokról támadtak meg egy orosz tankert a Földközi-tengeren.

Főbb témák: 

- Tűzszünetet jelentett be az ortodox húsvét alkalmából Vlagyimir Putyin

Tűzszünetet jelentett be az ortodox húsvét alkalmából közép-európai idő szerint szombat 15 órától vasárnap nap végéig Vlagyimir Putyin orosz elnök - közölte a Kreml sajtószolgálata csütörtök este. Andrej Belouszov védelmi miniszter és Valerij Geraszimov vezérkari főnök utasítást kapott, hogy a húsvéti tűzszünet idejére minden fronton szüntesse be a harci cselekményeket, ugyanakkor álljon készen arra, hogy elejét vegye az ellenség bármilyen provokációjának és agresszív lépésének.

- Zelenszkij szerint folytatódnak a háromoldalú béketárgyalások 

-Az ukránok líbiai katonai bázisokról támadtak meg egy orosz tankert Földközi-tengeren 

-Orosz fregatt kísérte át a szankconált tankereket a La Manche-csatornán

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Továbbiak a témában