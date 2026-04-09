Milyen kockázatai lehetnek Magyar Péter háborús víziójának?

Noha eddig tagadták, a Tisza Párt elnöke egy kiszivárgott hangfelvételen arról beszélt, hogy óriási háború vár Európára.
Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője arról beszélt Híradónknak, hogy milyen biztonsági és geopolitikai kockázatai lehetnek Magyar Péter kijelentésének. A szakértő arra is kitért, hogy milyen üzenete lehet a választóknak, hogy egy ország vezetésére készülő ellenzéki politikus az orosz-ukrán konfliktus fokozódásáról beszél.
A külgazdasági és külügyminiszter szerint csakis egy szuverén nemzeti kormány képes kívül tartani Magyarországot a hábúrúból. Szijjártó Péter kijelentette, hogy a Tisza Párt politikusai mindeddig rémhírterjesztésnek és hazugságnak tartották, hogy Európa háborús veszélynek néz elébe. Ehhez képest egy ma kiszivárgott hangfelvételen maga a Tisza Párt elnöke beszél arról, hogy óriási háború vár Európára.
Magyar Péter hangfelvétele végképp eldönt mindent - hangsúlyozta a kormánypártok kommunikációs igazgatója közösségi oldalán. Menczer Tamás kiemelte, hogy a Tisza Párt elnöke mészárszékre vinné Magyarországot. A politikus szerint Magyar Péter titokban bevallotta az igazságot: azt teszi, amit brüsszeli főnökei és kijevi szövetségesei parancsolnak neki. Menczer Tamás hozzátette, hogy egyetlen ember tudja megvédeni Magyarország békéjét és biztonságát: Orbán Viktor.