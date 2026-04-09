Kiszivárgott hangfelvétel: hatalmas háborúról beszél Magyar Péter

Hatalmas háborúra számít Ukrajnában a Tisza Párt elnöke.

A Patrióta birtokába került hangfelvételen a miniszterelnökségre készülő Magyar Péter a szomszédos országban zajló katonai konfliktus fokozódásáról beszél Vogel Evelinnel. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint Magyar Péter politikai szerepvállalásának célja az, hogy Magyarországot háborúpárti irányba mozdítsa el.

Lebukott Magyar Péter. A Patrióta által nyilvánosságra hozott hangfelvételen A Tisza Párt elnöke arról beszél exbarátnőjével, hogy hatalmas háború várható. A Patriota rámutat: a Tisza Párt elnöke valójában pontosan jól tudja, mekkora veszély az ukrán háború.

Magyar Péter megnyilvánulása annak fényében is megdöbbentő, hogy a pártelnök a nyilvánosság előtt egészen mást hangoztat.

