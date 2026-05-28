Csúcstámadás vagy tömegturizmus? Új kihívások előtt a Mount Everest

A Himalája csúcsa sokáig az emberi kitartás és teljesítőképesség egyik legnagyobb jelképe volt. Mára azonban egyre inkább a tömegturizmus célpontjává válik. Az idei mászószezonban a rekordok mellett ismét fellángolt a vita is: vajon meddig bírja még a világ teteje a ránehezedő terhelést?

A világ teteje továbbra is ellenállhatatlanul vonzza azokat, akik a határaikat feszegetik. A Mount Everest idei szezonja a rekordok jegyében telik. múlt hét szerdán minden korábbinál több mászó indult el a nepáli oldalról a 8849 méteres csúcs felé, és a hivatalos adatok szerint május 20-án összesen 274-en értek fel sikeresen.

A növekvő számokkal párhuzamosan a bírálatok is erősödnek. Szakértők régóta kifogásolják, hogy Nepál túl sok engedélyt ad ki, ami egyre zsúfoltabbá teszi a hegyet. A „halálzónában” kialakuló torlódások, ahol a szervezet már alig képes alkalmazkodni az oxigénhiányhoz, sokak szerint közvetlenül növelik a balesetek kockázatát. Az expedícióvezetők szövetségének főtitkára viszont elutasítja ezeket a vádakat.