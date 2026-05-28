Forradalom a pohárban: Pécsen mutatták be az új alkoholmentes borokat

Pécsett mutatták be azokat az újdonságnak számító borokat, amelyekből egy különleges eljárással kivonták az alkoholt.

A kutatók egy ausztrál fejlesztésű berendezéssel dolgoztak, és összesen 11 féle bort – vöröset, rosét és fehéret – alakítottak át úgy, hogy megőrizzék az ízélményt. A végeredmény még a szkeptikus borászokat is meglepte.

Olyan sziszifuszi munka ez, mint egy parfümgyártás. Vagy talán még nagyobb precizitást igényel.

Az ausztrál cég és a Pécsi Tudományegyetem között még januárban született együttműködési megállapodás, aminek eredményeit a PTE Borbirtoka most egy konferencián részletezte, az egyik legnagyobb megdöbbenést Bock József testes vöröse váltotta ki. Olyan alkoholmentes változatot tudtak készíteni, ami ugyanúgy fogyasztható és méltó kiegészítő vörös húsokhoz, mint az alkoholos változat.