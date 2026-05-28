Újraéledtek a nagy rangadók: legendák fociztak a Balatonnál

A hétvégén valódi futballünnepet szerveztek Balatonszemesen: a Pünkösdi All Star tornán az FTC öregfiúk csapata az Újpest, a Honvéd és a Vasas legendáival idézte fel a nagy rangadók hangulatát.

Nem hétköznapi csapatokat látott vendégül a balatonszemesi öltöző és a pálya. A magyar futballtörténelem legendái sorakoztak fel a pünkösdi hétvégén szervezett All Star Gálán.

A pálya széle megtelt sportkedvelő fiatalokkal és idősebbekkel egyaránt. A leghangosabbak a Fradi Szurkolók bizonyultak.

A kezdőrúgást Grosics Edina, az Aranycsapat legendás kapusának, Grosics Gyulának lánya végezte el. Számos legenda felsorakozott a csapatoknál. Többek között Mészöly Géza 18 szoros válogatott labdarúgó is pályára lépett.