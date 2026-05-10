Magyar Péter esküje: Egy elszalasztott lehetőség

A KDNP frakcióvezetője, Rétvári Bence hűvös pontossággal mutatott rá arra a logikai bukfencre, ami Magyar Péter első miniszterelnöki felszólalását jellemezte. Míg az új kormányfő elvileg a nemzet egyesítésére kapott felhatalmazást, beiktatását egyértelmű bosszú-beszéddé formálta.

Rétvári gratulációja a Tisza Pártnak elegáns, de a figyelmeztetés éles: a korábbi kormányok is bírtak ekkora támogatással, az államférfiúi emelkedettség hiánya pedig már az első napon megmutatkozott.