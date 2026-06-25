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A kormány nem fogadta a Velencei Bizottság küldöttségét

A témában Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője mondott kommentárt.

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  • Forrás: HírTV
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A szakértő ezekre a kérdésekre válaszolt:

Figyelmen kívül hagyhatja a miniszterelnök a Velencei Bizottság megkeresését?

A Velencei Bizottság esetleges állásfoglalása a Tisza-kormány alkotmánymódosítása ügyében milyen jogi kötőerővel bírhat? 

 

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