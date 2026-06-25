A kormány nem fogadta a Velencei Bizottság küldöttségét

A szakértő ezekre a kérdésekre válaszolt:

Figyelmen kívül hagyhatja a miniszterelnök a Velencei Bizottság megkeresését?

A Velencei Bizottság esetleges állásfoglalása a Tisza-kormány alkotmánymódosítása ügyében milyen jogi kötőerővel bírhat?