A kormány nem fogadta a Velencei Bizottság küldöttségét

A szakértő ezekre a kérdésekre válaszolt:
Figyelmen kívül hagyhatja a miniszterelnök a Velencei Bizottság megkeresését?
A Velencei Bizottság esetleges állásfoglalása a Tisza-kormány alkotmánymódosítása ügyében milyen jogi kötőerővel bírhat?
A témában Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője mondott kommentárt.
A szakértő ezekre a kérdésekre válaszolt:
Figyelmen kívül hagyhatja a miniszterelnök a Velencei Bizottság megkeresését?
A Velencei Bizottság esetleges állásfoglalása a Tisza-kormány alkotmánymódosítása ügyében milyen jogi kötőerővel bírhat?