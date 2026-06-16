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A lex Orbán háttere és a kormánypárti félelmek a Paláver Hangoló adásában

A Paláver Hangoló adásában a lex Orbán valódi céljait elemezték. A stúdióvendég rávilágított, hogy a visszamenőleges jogalkotás komoly félelmekről árulkodik.

  • Paláver
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A Paláver Hangoló legújabb adásában a stúdióvendég,  kíméletlenül elemezte a lex Orbán mögött meghúzódó hatalmi motivációkat. Racionális kérdés, hogy mitől félnek a kormánypártok, ha a miniszterelnöki mandátum visszamenőleges korlátozásával, jogi eszközökkel próbálják kizárni a legnagyobb ellenfelüket. A vita során felmerült, hogy a törvénykezés ezen formája már nem is titkolt, nyílt politikai leszámolás, amely súlyosan sérti a demokratikus verseny alapelveit.

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