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Kifelé hajbókolás, befelé rombolás: meddig tűri az ország ezt a hatalmi ámokfutást?
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Belföld
gyerek
gyerekek lelke
tábor
A táborban nyílik ki a gyerekek lelke
Duró Zsuzsa pszichológus volt a Napindító vendége.
Napindító
2 órája
Forrás: Hír TV
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