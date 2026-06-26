Korábban több balliberális politikus és megmondóember diktatúrát kiáltott, most viszont hallgatnak

Diktatúrának nevezték Orbán Viktor miniszterelnökségét

A baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje Orbán Viktor kormányzását egy 2024-es stúdióbeszélgetésben nevezte diktatúrának. Márki-Zay Péter mellett több liberális volt politikus és megmondóember hasonlóan vélekedett. Ilyen volt például a korábbi SZDSZ-es főpolgármester is, de nem Demszky Gábor az egyetlen liberális volt politikus, aki ekképpen ítélkezett. A Momentum bukott elnöke, Fekete-Győr András utolsó parlamenti felszólalását arra használta ki, hogy zsarnoknak nevezze az Orbán-kormányt.

Nem csak politikusok elmélkedtek diktatórikus és zsarnoki rendszerről

Ilyen volt a liberális publicista, Puzsér Róbert is, aki félelmeit osztotta meg 2025-ben, hogy az esetleges 2026-os választási veresége esetén Orbán Viktor nem adja át a kormányt Magyar Péternek. Ugyanerről írt Pottyondy Edina liberális influenszer is. A youtuber szerint a Fidesz önkénye intézményekben, ellopott közvagyonban és a gondolkodásban is jelen van. Pottyondy pedig nem akar mást, mint demokráciát és általános jólétet.

A Magyar Péter mellett felbukkanó megmondóemberek is hasonlóan a diktatúra jelzővel illették Orbán Viktor kormányzását. Többek között Kéri László, a Magyar Márton által alapított Kontroll egyik műsorvezetője, aki gyakran tartott fejtágítókat az úgynevezett Tisza-szigeteknek. Kéri László mellett Róna Dániel is beszállt a diktatúra-szakértésbe. Róna Dániel volt az első közvéleménykutató, aki először mérte a Tisza Párt előnyét a Fidesszel szemben. A kutatása hitelességét viszont árnyalta, hogy közvetlenül az eredmények publikálása után jelezte: mégsem vezetnek Magyar Péterék. Nem maradt ki a diktatúrázásból Magyar Péter tanácsadója sem. Raskó György szerint Orbán Viktor egy diktatórikus rendszert épített ki, ebben pedig nincs szükség se parlamentre, se pártra.

Magyar Péter határozza meg az általa fontosnak tartott irányt?

Magyar Péter győzelmi beszédében az állami intézmények megválasztott vezetőitől követelte, hogy mondjanak le. Első lépésként Sulyok Tamás köztársasági elnököt célozták meg, akit egyetlen mondattal távolítanának el hivatalából. De ha korlátozásokról van szó, akkor a visszamenőleges, személyre szabott jogszabályalkotás sem áll távol a Tisza-kormánytól. A diktatúrát emlegető balliberális politikusok és megmondóemberek viszont eddig némák maradtak a mostani sajátosan értelmezett törvénykezésben.