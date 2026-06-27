„A hazánk miatt érkeztünk” – Civil patrióták vonultak utcára

A hazaszeretet és a normalitás jegyében gyűltek össze jobboldali, nemzeti érzelmű demonstrálók szombat délután a budapesti Kodály köröndön. A civil, fiatal patrióták által szervezett, pártpolitikától mentes rendezvény résztvevői az európai uniós migrációs paktum végrehajtása, valamint a genderpropaganda ellen emeltek szót, hitet téve a törvényesség és a gyermekek jövője mellett. A rekkenő hőségben megtartott békés felvonuláson a résztvevők a tisztánlátás és a magyar érdekek védelmének fontosságát hangsúlyozták. Az eseményen megjelent Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője is, aki elismerését fejezte ki a demonstrálóknak, és kiemelte: a parlament mellett az utcán is szükség van a patrióták határozott fellépésére a kormányváltás óta kiépülő új, liberális politikai irányvonallal szemben.