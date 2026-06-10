Kiemelt videók

Komment - Hova kell a celeb? 

Műsorvezető: Futó Boglárka.

Vágólapra másolva!

Itt a politikai bosszúhadjárat újabb áldozata. A FIDESZ szerint politikai okok állnak Győrfi Pál menesztése mögött. Az OMSZ szóvivőjét a táncoslábú tiszás miniszter több mint 20 év után váltotta le. Aztán - Működésbe lépett a védvonal. Súlyos esetekről fizikai attrocitásokról és öngyilkosságokról is lehet már tudni. Valamint tiltakoznak a Közszolgálati Egyetem hallgatói, a diákok méltatlannak tartják, hogy egy kar megszüntetéséről a sajtóból értesülnek. 

Vendégek: 

Mirkóczki Ádám:korábbi országgyűlési képviselő

 

Mesterházy Attila,
elnök, Szocialisták és Demokraták

 

Huth Gergely,
főszerkesztő, Pestisracok.hu

 

Kovács Balázs Norbert,
Angyalföld-Terézváros választókerületi elnöke, Fidesz



 

 

Továbbiak a témában