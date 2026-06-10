Komment - Hova kell a celeb? 

Itt a politikai bosszúhadjárat újabb áldozata. A FIDESZ szerint politikai okok állnak Győrfi Pál menesztése mögött. Az OMSZ szóvivőjét a táncoslábú tiszás miniszter több mint 20 év után váltotta le. Aztán - Működésbe lépett a védvonal. Súlyos esetekről fizikai attrocitásokról és öngyilkosságokról is lehet már tudni. Valamint tiltakoznak a Közszolgálati Egyetem hallgatói, a diákok méltatlannak tartják, hogy egy kar megszüntetéséről a sajtóból értesülnek.

Vendégek:

Mirkóczki Ádám:korábbi országgyűlési képviselő Mesterházy Attila,

elnök, Szocialisták és Demokraták Huth Gergely,

főszerkesztő, Pestisracok.hu Kovács Balázs Norbert,

Angyalföld-Terézváros választókerületi elnöke, Fidesz





