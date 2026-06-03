NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld

Külföldi fegyverkezés és Szivárvány TV: tényleg ezt az „aranykort” ígérték nekünk?

Macron lebuktatta a vezetést az ukrán paktumról, elindulhat a Szivárvány TV, és a külügyből még a saját hűséges szavazóikat is utcára teszik.

Vágólapra másolva!

Párizsban Macron kimondta, hogy Ukrajnáról tárgyaltak Magyar Péterrel, leleplezve a titkot. Itthon csak egy tiszás kormányváltás kellett, és a médiahatóság máris engedélyezte a Szivárvány TV indulását. 

Eközben a külügyminisztériumi tisztogatás során utcára tett emberek már arra panaszkodnak, hogy ők Magyar Péterre szavaztak. A nagy átalakítás lassan a sajátjait is bedarálja.

 

Továbbiak a témában