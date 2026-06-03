Külföldi fegyverkezés és Szivárvány TV: tényleg ezt az „aranykort” ígérték nekünk?

Párizsban Macron kimondta, hogy Ukrajnáról tárgyaltak Magyar Péterrel, leleplezve a titkot. Itthon csak egy tiszás kormányváltás kellett, és a médiahatóság máris engedélyezte a Szivárvány TV indulását.

Eközben a külügyminisztériumi tisztogatás során utcára tett emberek már arra panaszkodnak, hogy ők Magyar Péterre szavaztak. A nagy átalakítás lassan a sajátjait is bedarálja.