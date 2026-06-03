Magyar Péterék feladták a vétót – Fegyverekre megy a magyar pénz?

A Paláver Hangoló legutóbbi adásában kíméletlenül rávilágítottak a szomorú valóságra: Magyar Péterék engedtek a külső nyomásnak, és feloldották a vétót Brüsszelben. Ezzel a döntéssel végleg feladták a nemzeti érdekeket, és egy olyan útra terelték az országot, amelyből nehéz lesz visszafordulni. A brüsszeli elvárásoknak megfelelve hozott határozat nyomán immár a magyarok is részesei a konfliktusnak, és közvetlenül finanszírozzák a háborút. Vajon megérte feláldozni hazánk békéjét egy vállveregetésért a nyugati elit részéről?