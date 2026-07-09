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Paláver – Stop Önkény! Ma mi, holnap ti következtek

A betelefonálókkal Szamosi Tímea beszélgetett.

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A műsorban felkínált témák:

Áder János: Ha Magyar Péter olyan bátor, vállalja a büntetőjogi következményeket.

Stop Önkény! Ma mi, holnap ti következtek.

A Fidesz feljelentést tett a 11 éves Martin ügyében.

1. rész

2. rész

3. rész

 

 

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