Paláver – Stop Önkény! Ma mi, holnap ti következtek

A műsorban felkínált témák:
Áder János: Ha Magyar Péter olyan bátor, vállalja a büntetőjogi következményeket.
Stop Önkény! Ma mi, holnap ti következtek.
A Fidesz feljelentést tett a 11 éves Martin ügyében.
1. rész
2. rész
3. rész
A betelefonálókkal Szamosi Tímea beszélgetett.
A műsorban felkínált témák:
Áder János: Ha Magyar Péter olyan bátor, vállalja a büntetőjogi következményeket.
Stop Önkény! Ma mi, holnap ti következtek.
A Fidesz feljelentést tett a 11 éves Martin ügyében.
1. rész
2. rész
3. rész