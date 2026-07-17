Zelenszkij személycseréi társadalmi felháborodást váltottak ki

Valószínűleg nem erre számított Volodimir Zelenszkij, amikor elindította kormánya átalakítását – erről az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója beszélt Híradónknak. Szerinte az ukrán elnök a miniszterelnök leváltásával próbálta háttérbe szorítani a korrupciós botrányokat.

Az igazgató arra is kitért, hogy a leváltott védelmi miniszter kulcsszerepet játszott az utóbbi időszak ukrán katonai sikereiben. Menesztése jelentős társadalmi felháborodást váltott ki, és tiltakozásokhoz vezetett, még a parlamentben is.