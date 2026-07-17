Stratégiai hibának tartják a védelmi miniszter leváltását Ukrajnában

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-Százezrek életébe kerülhet az ukrán védelmi miniszter elmozdítása

Heves tiltakozást váltott ki Volodimir Zelenszkij kormány átalakítása, különösen a védelmi miniszter menesztése. A Mihajlo Fedorov személyét érintő döntés hatalmas felháborodást váltott ki Ukrajnában. Szakértők, valamint katonai veteránok szerint is az elnök lépése súlyos stratégiai hibának tekinthető, amely veszélyeztetheti az ország háborús erőfeszítéseit.



-Töretlen brit támogatásról biztosította a leköszönő Keir Starmer Volodimir Zelenszkijt

Kijevbe látogatott Keir Starmer utolsó miniszterelnöki útján. A lemondott miniszterelnök célja az volt hogy személyesen biztosítsa Volodimir Zelenszkij elnököt: az Egyesült Királyság rendíthetetlen támogatása a küszöbön álló brit vezetőváltás és Andy Burnham hivatalba lépése ellenére is töretlen marad. A távozó kormányfő határozottan kiállt az ország mellett, és kijelentette, hogy az ukránok helytállása őrizte meg Európa biztonságát.



-Trump a Csendes-óceánra irányítja az Európából kivont amerikai erőket



-Amerikának Kína jelenti az elsődleges fenyegetést, nem Oroszország, álla nemzetbiztonsági stratégiában