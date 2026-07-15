Besült a baloldali álhírgyár: egy ügyvéd és a Tisza-közeli Kontroll a Zsolt bácsi-botrány mögött

A „Zsolt bácsi” néven elhíresült ügy egyre inkább egy összehangolt manipuláció képét mutatja. Pócs János és Panyi Miklós kormánypárti képviselők rámutattak: joggal merül fel a gyanú, hogy Litresits András készítette fel Bangó Sándort, akit végül a Magyar Péter testvéréhez köthető Kontroll kezdett el futtatni.

Bár a fiú július 9-re ígérte a leleplezést, azóta is mély csend honol. A történet komoly kérdéseket vet fel az ügyvédi felelősséggel és a bizonyítékok nélküli karaktergyilkosságokkal kapcsolatban.