Tízperces tűzijátékkal és hajnalig tartó diszkóval ünneplik az államalapítást

Idén a fővárosban más módon tisztelegnek Szent István király emléke előtt

2025-ben zászlófelvonással, tisztavatással, légiparádéval és lenyűgöző pirotechnikai bemutatóval emlékeztek az államalapítás eseményeire. Mindemellett egy zenei aláfestéssel és monumentális fényfestéssel kísért drónbemutató is fogadta a többezres ünneplő tömeget.

A miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy a Tisza Sziget-tagok számára közös ünneplést szervez a margitszigeti Nagyréten, amin nem is vehet részt akárki. De mással is készülnek augusztus 20-ra: idén egy 10 perces tűzijáték várja az ünneplőket, utána pedig az Országház előtt a Diszkótérnek elnevezett Kossuth Lajos téren folytatódik az este. A hivatalos program szerint az idei rendezvénysorozaton Budapest három ikonikus pontján lehet majd bulizni: a Kossuth tér mellett a Műegyetem rakparton és a Margitszigeten is, ahol techno zene, valamint hazai előadók koncertjei várják az érdeklődőket.

Augusztus 20-án idén is nagy érdeklődés övezi a Magyar Ízek Utcáját, ahol mindenki megkóstolhatja az ország tortáját és az év Szent István-napi kenyerét. A Mesterségek Utcájában pedig kézműves vásár várja a látogatókat. Emellett idén is ingyenesen látogatható az Országház, valamint a Karmelita Kolostor is.

Az ország más pontjain is számos program várja az érdeklődőket

• Debrecenben az ünnepi megemlékezések mellett virágkocsi kiállítás, táncprodukciók, szabadtéri bemutatók, vásár és utcabál színesíti az ünnepnapot.

• Szegeden a Széchenyi tér ad otthont a Szent István-napi ünnepségnek, ahol egész napos programokkal fogadják az ünneplőket.

• Miskolcon különleges repülőgépbemutatók, valamint élményrepülések várják a látogatókat.

• Székesfehérváron a Koronázási Ünnepi Játékok mellett középkori piac, kézműves foglalkozások és hagyományőrző bemutatók is lesznek.