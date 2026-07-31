Újabb terrortámadás rázta meg Németországot 2026. július 25-én: a berlini Pride-támadás már a hetedik terrorcselekmény volt 2024 óta, azonban az iszlamista indíttatású merényletek száma ennél jóval magasabb. Forrong a lakosság Észak-Írországban is, ahol egy június eleji támadás vezetett súlyos zavargásokhoz.

Mannheim, Solingen, München, Berlin, Bielefeld, Essen – ezek azok a németországi nagyvárosok, ahol 2024. óta bevándorló-hátterűek terrortámadást követtek el. A legutóbbi merényletre 2026. július 25-én került sor a német fővárosban: az elkövető a tömegbe hajtott a Pride-felvonuláson, amelyen több ezren vettek részt. A támadás során egy ember meghalt és legalább 29-en megsérültek, köztük többen életveszélyesen. Alexander Dobrindt szövetségi belügyminiszter közölte, hogy „iszlamista terrortámadásként” kezelik az ügyet. A merényletet Abdul Ballout követte el, aki után a rendőrség azonnal hajtóvadászatot indított. A 21 éves férfit a nyugat-berlini Spandau kerületben érték utol: a támadó késsel a kezében rohant a rendőrök felé, akik ezt követően tüzet nyitottak és lelőtték.