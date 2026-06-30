Magyar Péter stílusa a Parlamentben több politikus szerint is megalázó volt

Megvonta a szót Magyar Pétertől a házelnök. A miniszterelnök az egyik ellenzéki képviselőt sértegette, Forsthoffer Ágnes először rendre utasította, majd elnémította a kormányfőt. Magyar Péter a lépés után nekiment saját házelnökének, távollétében hevesen kritizálni kezdte.

Magyar Péter sógora közösségi oldalán bizonygatta, hogy a miniszterelnöknek igaza volt. Melléthei-Barna Márton úgy fogalmazott, hogy minisztertől és miniszterelnöktől nem lehet megvonni a szót.

Az érintett fideszes képviselő, Hegedűs Barbara szerint viszont nagyon is indokolt volt, hogy Magyar Péterbe fojtották a szót. A miniszterelnök megnyilvánulásai ugyanis elmondása szerint vállalhatatlanok voltak. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője kiemelte, hogy nem meglepő, ami a Parlamentben történt, ugyanis a nőkkel szemben mindig is ilyen sértő és megalázó stílust képvisel.

Közben Magyar Péter közösségi oldalán próbált finomítani a helyzetén. A házelnökkel töltött fel egy képet, ami alatt úgy fogalmazott, hogy nekik van a legjobb parlamenti elnökük.