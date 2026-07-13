Rétvári Bence: Alaptörvény módosítással akarja kizárni a Tisza a korábbi képviselőket a parlamentből

Rétvári Bence: "Az, hogy ennek a javaslatnak, amely Európában valóban példátlan ennek ilyen széles társadalmi támogatottsága van. Ez ítélet azok fölött, akik az elmúlt 16 évben itt ültek ezekben a padsorokban. Azért van az alaptörvény módosítás, hogy minket innen a parlamentből kirakjanak. Köszönjük, hogy ő legalább őszintén elmondta, nem köntörfalazott, nem közjogi, meg 12 éves szabály, meg egyebek. Ennyi erővel egy mellékletként hozzáfűzhették volna a nevünket és akkor még egyszerűbb lett volna, meg tisztább lett volna. Csakhogy tisztelt képviselő úr, attól, hogy mi most egy választást elveszítettünk, nem kell minket kiírni a közéletből, mert 2022-ben is veszített a Fidesz választást, meg 2006-ben is, és aztán meg négyszer kétharmaddal nyert."