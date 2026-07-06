Szűcs Gábor: Nem lehet alkotmányozni 20 ezer laikus véleménye alapján

Szűcs Gábor szerint, amint elfogadják a módosítást, Magyarország elindul a diktatúra felé vezető úton. Az országgyűlési képviselő elmondta, hogy Sulyok Tamás elmozdítása több jogi akadályba is ütközik. Hozzátette: A személyre szabott jogalkotást mind a magyar, mind a nemzetközi jogásztársaság elutasítja. Szűcs Gábor emlékeztetett: Magyar Péter az állampolgárok véleményei és javaslatai alapján kívánta összeállítani a módosítást. A széleskörű társadalmi egyeztetés azonban csak alig több mint 20 ezer embert mozgatott meg. A Fideszes politikus megjegyezte: alkotmányozni nem lehet 20 ezer laikus véleménye alapján. Az emberek többsége ugyanis nem olvasgat alaptörvény módosítási javaslatokat