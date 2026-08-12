Orosz gázzal tölti fel Európa a készleteit? Rekordot döntött az import

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-A német autóipar a fennmaradásért küzd: az Audi 7500 munkahelyet számol fel, a BMW 8 ezret

Új szakaszba lépett a német autóipari válság új szakaszba lépett: már a fennmaradás a tét.

A német autógyártó, a BMW önkéntes távozási lehetőséget kínál majd németországi alkalmazottainak közel felének, hogy 2027 végéig mintegy 8 000 álláshelyet szüntessen meg. A BMW németországi 85 000 alkalmazottjából – a gyártási személyzetet nem számítva – mintegy 40 000-nek októbertől önkéntes távozási ajánlatot tesznek, egy olyan terv keretében, amely ismét rávilágít a német autóipar válságára, amelyet különösen a kínai verseny sújt az elektromos járművek szegmensében.



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Franciaország jelentősen növelte az orosz LNG-beszerzését. Az orosz cseppfolyósított gáz Franciaországba irányuló importja 34%-kal nőtt májushoz képest, annak ellenére, hogy az országban az LNG-kirakodás teljes mennyisége csökkent.