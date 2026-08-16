Paksi hapsi, avagy terepszemlét tartott Magyar Péter a fenékküszöb építésénél

A közösségi oldalára feltöltött videójában az látható, ahogy feltűrt nadrágban és ing újban, mezítláb tart terepszemlét, majd ezután fotózkodni kezdett. Szemle a bal parton. Ezzel a címmel osztott meg a miniszterelnök egy videót közösségi oldalán vasárnap, ahogy a Paks és Dunaszentbenedek között épülő fenékküszöb munkálatait ellenőrzi. A felvételen az látható, hogy a kormányfő feltűrt nadrágban és ing újban, mezítláb sétál a Duna partján. Így folytatott megbeszéléseket, tartott terepszemlét, és készített végül fényképeket rajongóival. A videót feltehetően még szombaton készítették, amikor Magyar Péter személyesen tartott előadást a sajtó munkatársainak a zajló munkálatokról.