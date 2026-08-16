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Paláver – Kríziskezelés Magyar Péter módra: nyüzsgés, szelfizés, politikai hergelés

A betelefonálókkal M. Kovács Róbert beszélgetett.

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Az adás témái:

Kríziskezelés Magyar Péter módra: nyüzsgés, szelfizés, politikai hergelés.

Hétfőn dönt az alkotmánybíróság Sulyok Tamás elmozdításának szabályosságáról.

Közhang néven indít propagandacsatornát a Tisza Párt, a támogatói is kritizálják.

 

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