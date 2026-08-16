Paláver – Kríziskezelés Magyar Péter módra: nyüzsgés, szelfizés, politikai hergelés

Az adás témái:
Kríziskezelés Magyar Péter módra: nyüzsgés, szelfizés, politikai hergelés.
Hétfőn dönt az alkotmánybíróság Sulyok Tamás elmozdításának szabályosságáról.
Közhang néven indít propagandacsatornát a Tisza Párt, a támogatói is kritizálják.
A betelefonálókkal M. Kovács Róbert beszélgetett.
Az adás témái:
Kríziskezelés Magyar Péter módra: nyüzsgés, szelfizés, politikai hergelés.
Hétfőn dönt az alkotmánybíróság Sulyok Tamás elmozdításának szabályosságáról.
Közhang néven indít propagandacsatornát a Tisza Párt, a támogatói is kritizálják.