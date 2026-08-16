Az eddigi egyik legnagyobb ukrán dróntámadás érte Moszkvát, és orosz csapás ért egy kijevi könyvpiacot

A támadásokban egy ember meghalt, többen megsérültek. Oroszország pedig egy kijevi könyvpiacra mért csapásokat, aminek következtében hárman sérültek meg. Sűrű fekete füst és hatalmas lángok. Ukrán drónok az éjszaka folyamán Moszkva térségét támadták, a helyi kormányzó szerint az eddigi egyik legnagyobb dróntámadás érte a régiót. A támadásokban legalább egy ember meghalt, többek pedig megsérültek, és találat érte a Wildberries online áruház egyik raktárát is. Ukrajna az elmúlt hetekben több Wildberries-létesítményt is célba vett, mert azzal vádolja a céget, hogy katonai célú termékek kezelésében vesz részt. Az orosz védelmi minisztérium szerint országszerte 822 ukrán drónt semmisítettek meg vagy fogtak el.