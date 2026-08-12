Helikopterrel a kormányülésre: Magyar Péterék is azt teszik, amit korábban bíráltak

Honvédségi helikopterrel utazott Paksra a kormányülésre Magyar Péter.

A miniszterelnök bejegyzésében kiemelte, hogy először ült ilyen járművön, az utazásra pedig azért volt szükség, hogy a vízügyi szakemberek és az atomerőmű vezetői fentről is bemutathassák a kialakult helyzetet, és felvázolják a mérnökök által megtervezett hosszú távú megoldási lehetőséget. A kormánypárttal szimpatizáló sajtó korábban rendszeresen támadta az előző kabinetet, ha honvédségi járművekkel utaztak.

Miközben a miniszterelnök honvédségi helikopterrel utazott le a paksi terepszemlére és az azt követő kormányülésre Ruszin-Szendi Romolusz társaságában, minisztereinek ennél jóval hosszabb lehet a várható menetidő. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arról posztolt egy képet, ahogy a kabinet tagjaival egy kisbuszban utazva követik a kormányfőt és a honvédelmi minisztert.