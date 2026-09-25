Ki fizeti meg végül a kormány gazdasági és közlekedési döntéseinek árát?

Magyar Péter számára a munkanélküliség már nem kampánymondat, hanem statisztika: a munkanélküliek száma 2026 augusztusában 229 ezer fő, húszezerrel több a májusi havi becslésnél. A háromhavi KSH-adat szerint az elsődleges munkaerőpiacon éves összevetésben 36 ezer fős csökkenés látszik, miközben a foglalkoztatási ráta összességében nem romlott. A kormánykritika ezért akkor erős, ha nem azt állítja, hogy minden állásvesztés a kabinet hibája, hanem azt kérdezi: milyen foglalkoztatáspolitikai választ ad a romló részmutatókra.

Az autópálya-koncesszió még nagyobb tét. Az autópálya-koncessziós szerződés megszüntetése kapcsán a kormány azt állítja, hogy a jelenlegi konstrukció túlárazott és jogilag aggályos, ezért tárgyalásos úton szabadulna ki belőle. A lezárás pontos ára viszont még nem ismert. Közben az M6 egy részét külföldi tulajdonú koncesszor üzemeltetheti tovább, bár Vitézy szerint az országos hálózat hosszú távú visszaállamosítása a cél. Így a tisztázandó kérdés nem egyszerűen az, „magyar vagy külföldi” szereplő működteti-e az utat, hanem az, melyik konstrukció kerül végül kevesebbe az adófizetőknek azonos szolgáltatás mellett.

Ehhez képest a Magyar Péter vatikáni látogatása és az XIV. Leó pápa előtti szalutálásszerű búcsú legfeljebb politikai stíluskérdés. A hivatalos vatikáni közlemény oktatásról, keresztény közösségekről, Ukrajnáról és a Közel-Keletről számolt be, protokollbotrányról nem. A három téma közös tanulsága ezért egyszerűbb és keményebb: egy kormány teljesítményét végül nem egy-egy ügyes vagy ügyetlen gesztus, hanem a munkahelyek, a szerződések és az adófizetőkre háruló következmények mérik.

Mai vendégek:

Sarkadi-Illyés Csaba az Economx újságírója

Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő

Kósa András újságíró

Halász Gábor Kiskutas polgármestere