A miniszterelnök összeesküvést látott ott, ahol most hét ember ellen folyik büntetőeljárás

Áprilisban Magyar Péter lényegében kész forgatókönyvvel állt elő: „hamis zászlós” műveletről beszélt, Orbán Viktor fellépését pedig B kategóriás akciófilmhez hasonlította. Négy hónappal később a szerb ügyészség már hét ember ellen nyomoz fegyverek és robbanószerkezetek illegális gyártása, birtoklása, szállítása és kereskedelme miatt.

Ez még nem bizonyítja, ki állt az eredeti akció mögött. Egy dolgot viszont igen: Magyar Péter politikai ítélete jóval hamarabb megszületett, mint a tényfeltárás. Egy miniszterelnöknél ez már nem retorikai játék, hanem ítélőképesség kérdése.