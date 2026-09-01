Magyar Péter saját ígéretének állított határidőt – Most a naptár kérdez vissza

Magyar Péter korábban azt mondta: „egy perc alatt” megoldják, hogy a magyar egyetemisták ismét Erasmus-ösztöndíjat kaphassanak. Áprilisban már azt ígérte, szeptembertől újra élhetnek magyar hallgatók ezzel a lehetőséggel. Közben azt is vállalta, hogy oktatási miniszterének az Erasmus helyreállítása is a számonkérhető feladatai között lesz.

Most szeptember van. Ilyenkor kezdődik a kampánymondatok legkellemetlenebb vizsgája: nem azt kell nézni, milyen jól hangzottak, hanem azt, teljesültek-e. Az „egy perc” után pedig különösen nehéz türelmet kérni.