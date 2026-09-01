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Magyar Péter saját ígéretének állított határidőt – Most a naptár kérdez vissza

Magyar Péter kampányban még „egy perc alatt” rendezhető ügyként beszélt az Erasmusról, később szeptemberi visszatérést ígért. Szeptember megérkezett, a korlátozás körüli történet azonban még mindig nem úgy zárult le, ahogy beharangozták.

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Magyar Péter korábban azt mondta: „egy perc alatt” megoldják, hogy a magyar egyetemisták ismét Erasmus-ösztöndíjat kaphassanak. Áprilisban már azt ígérte, szeptembertől újra élhetnek magyar hallgatók ezzel a lehetőséggel. Közben azt is vállalta, hogy oktatási miniszterének az Erasmus helyreállítása is a számonkérhető feladatai között lesz. 

Most szeptember van. Ilyenkor kezdődik a kampánymondatok legkellemetlenebb vizsgája: nem azt kell nézni, milyen jól hangzottak, hanem azt, teljesültek-e. Az „egy perc” után pedig különösen nehéz türelmet kérni.

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