Magyar Péter már elköltötte kommunikációban azt a pénzt, amit Brüsszel még át sem utalt

A Tisza-kormány már májusban azt üzente: „hazajönnek az uniós pénzek”, júliusban pedig azt közölte, hogy Magyarország „biztosan megkapja” a korábban befagyasztott RRF-forrásokat. Most az Európai Bizottság lehűtötte a győzelmi kommunikációt: a pénzt még nem utalták át, Magyarországnak előbb be kell nyújtania a kifizetési kérelmet, majd Brüsszel hivatalosan értékeli a vállalt mérföldkövek teljesítését. i

Magyar Péterék tehát már a célszalagot mutogatják, miközben a versenybíró még az eredményt ellenőrzi. A kérdés egyszerű: miért kellett kész tényként ünnepelni azt, amihez még brüsszeli jóváhagyás és tényleges kifizetés kell?