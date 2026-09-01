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Nem Brüsszel változott meg négy hónap alatt, hanem Magyar Péter ült át az asztal másik oldalára

Kampányban Magyar Péter még Orbán Viktort hibáztatta a napi egymillió eurós migrációs bírságért, és propagandának nevezte a határvédelemre hivatkozást. Kormányfőként már ő beszél igazságtalan brüsszeli bánásmódról.

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Magyar Péter ellenzékben még azt állította: a napi egymillió eurós bírság nem a migránsok távoltartásáról szól, hanem arról, hogy az Orbán-kormány nem hajtotta végre az uniós bíróság ítéletét. Ebben a jogi részben az EU Bíróságának indokolása valóban ezt mondja. Kormányfőként azonban Bledben már úgy fogalmazott: Magyarországgal igazságtalanul bánnak, és napi egymillió eurót fizetünk „a közös európai határok védelméért”. 

Áprilisban még a bírság gyors felfüggesztését kérte, mire a Bizottság egy nappal később közölte: semmilyen ígéretet nem tett erre. A kérdés tehát már nem pusztán migrációs: Magyar Péter melyik álláspontját tekintsük komolyan, az ellenzékit vagy a miniszterelnökit?

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