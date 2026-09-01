Nem Brüsszel változott meg négy hónap alatt, hanem Magyar Péter ült át az asztal másik oldalára

Magyar Péter ellenzékben még azt állította: a napi egymillió eurós bírság nem a migránsok távoltartásáról szól, hanem arról, hogy az Orbán-kormány nem hajtotta végre az uniós bíróság ítéletét. Ebben a jogi részben az EU Bíróságának indokolása valóban ezt mondja. Kormányfőként azonban Bledben már úgy fogalmazott: Magyarországgal igazságtalanul bánnak, és napi egymillió eurót fizetünk „a közös európai határok védelméért”.

Áprilisban még a bírság gyors felfüggesztését kérte, mire a Bizottság egy nappal később közölte: semmilyen ígéretet nem tett erre. A kérdés tehát már nem pusztán migrációs: Magyar Péter melyik álláspontját tekintsük komolyan, az ellenzékit vagy a miniszterelnökit?