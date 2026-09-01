Karácsony Gergely: Nem jó a közbiztonság Budapesten

Félnek a fővárosiak az utcákon, ugyanis rohamosan romlott a közbiztonság a belsőbb városrészekben. A VII. és VIII. kerületek tartoznak a legproblémásabbak közé, itt a kábítószer és az erőszak is futótűzként terjedt. A városrészek vezetői a korábbi kormányzatot tették felelőssé a kialakult helyzetért.

Karácsony Gergely elmondta: már egyeztet a belügyminiszterrel, hogy olyan szociális szolgáltatásokat hozzanak létre, amelyek javítják a biztonságot.

Nevetséges, hogy egy 7 éve regnáló főpolgármester és a szövetséges polgármesterei csak most jöttek rá, hogy milyen rossz a biztonság a fővárosban – jelentette ki a fővárosi Fidesz frakcióvezetője. Szepesfalvy Anna kiemelte, hogy most is visszafelé mutogatnak, miközben saját maguk okozták ezt a problémát. A frakcióvezető leszögezte: ezek a polgármesterek és Karácsony Gergely is másban találja meg a hibát, de a saját felelősségüket egyszer sem sikerül felvállalni.