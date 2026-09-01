A bőrükön érzik az azbesztveszélyt – nem vár tovább a kormányra a város

Nem történt előrelépés május óta az azbesztes kőzuzalékkal borított utak kármentesítésében, ezért a szombathelyi önkormányzat saját kézbe veszi az ügyet – hívta fel a figyelmet Németh Balázs. A Fidesz országgyűlési képviselője a helyszínről bejelentette: a szombathelyi önkormányzat döntése értelmében saját erőből, mintegy egymilliárd forintos költséggel sóderrel borítják le, szegélyezik és leaszfaltozzák a problémás útszakaszokat az Oladi platón.