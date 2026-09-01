Nem lehet biztosra venni az iskolákban való béremelést

Magyar Péter azt ígérte, hogy rövidesen bejelentik a pedagógiai asszisztensek béremelésének időpontját és ütemezését, amit az oktatási és gyermekügyi miniszter is hangoztatott. Lannert Judit azonban azt nem árulta el, hogy mikor intézkednek. A kormány azt követően kapcsolt válságkommunikációba, hogy a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete belengette: ha nem lesz béremelés, sztrájkolni fognak.

Az érdekvédő elmondta: a bejelentés ellenére sem fújták le a munkabeszüntetés lehetőségét. Totyik Tamás hozzátette, hogy egy bejelentés addig semmit nem ér, amíg nincsenek hiteles jogi tervezetei. Az elnök szerint a Facebook-kormányzás helyett valódi cselekedetekre lenne szüksége a magyar embereknek. Június végén a Tisza-kabinet emelt ugyan a pedagógusok bérén, de ennek mértéke mindössze 0,4% volt. Azaz jó esetben is csak pár ezer forinttal vihettek haza többet az érintettek.