Újabb Ukrajnának szállító dróngyár gyulladt ki Lengyelországban

Tűz ütött ki augusztus 31-re virradó éjjel egy közép-lengyelországi dróngyárban, amely Ukrajnának gyárt alkatrészeket. A lengyel ügyészség szerint a tüzet szándékosan, gyúlékony anyagot tartalmazó eszközzel okozták, és külföldi hírszerző szolgálat érdekében elkövetett cselekmény, illetve terrorcselekmény gyanújával indult vizsgálat.

Biztonsági kockázatnak nevezte az orosz külügy a NATO északi terjeszkedését

Oroszország közvetlen biztonsági fenyegetésnek tekinti a NATO sarkvidéki tevékenységét – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter tegnap megjelent cikkében. Februárban a NATO elindította az Arctic Sentry nevű missziót, hogy megerősítse jelenlétét a távoli északon, aláhúzva a szövetség fokozott figyelmét az Arktiszra.

Már Afrika felé sem biztonságos a kereskedelmi hajózás

A tengeri kalózkodás és a hajók elleni fegyveres rablások veszélyeztetik a globális ellátási láncokat és a nemzetközi biztonságot. A szomáliai kalózkodás több mint egy évtizedes visszaszorulás után ismét komoly biztonsági fenyegetéssé vált az Afrika szarva körüli hajózási útvonalakon: az AP szerint az augusztus 20-án elfoglalt tanker már a 6. kereskedelmi hajó volt, amelyet április óta eltérítettek.