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A Tisza már elkönyvelte a brüsszeli győzelmet, de Brüsszel még nem írta alá az eredményt

Magyar Péterék hetek óta az uniós pénzek hazahozataláról beszélnek. Az Európai Bizottság szerint azonban az RRF-ből még egyetlen eurócent sem érkezett, a feltételek teljesítésének hivatalos vizsgálata pedig még hátravan.

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A Tisza-kormány kommunikációjában az uniós források hazahozatala már szinte befejezett történet. Brüsszel válasza ennél jóval prózaibb: az RRF-ből még nem történt kifizetés, és a szupermérföldkövek teljesítését csak a magyar kifizetési kérelem után értékelik hivatalosan. 

Dömötör Csaba már korábban arra figyelmeztetett, hogy a Tisza lényegében ugyanazokat a brüsszeli feltételeket teljesíti, amelyeket az előző kormánnyal szemben támasztottak. Így már nemcsak az a kérdés, hol van a pénz. Hanem az is: mit nevezett Magyar Péter „hazahozatalnak”, és mit kellett érte vállalnia Magyarországnak?

 

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