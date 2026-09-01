A Tisza már elkönyvelte a brüsszeli győzelmet, de Brüsszel még nem írta alá az eredményt

A Tisza-kormány kommunikációjában az uniós források hazahozatala már szinte befejezett történet. Brüsszel válasza ennél jóval prózaibb: az RRF-ből még nem történt kifizetés, és a szupermérföldkövek teljesítését csak a magyar kifizetési kérelem után értékelik hivatalosan.

Dömötör Csaba már korábban arra figyelmeztetett, hogy a Tisza lényegében ugyanazokat a brüsszeli feltételeket teljesíti, amelyeket az előző kormánnyal szemben támasztottak. Így már nemcsak az a kérdés, hol van a pénz. Hanem az is: mit nevezett Magyar Péter „hazahozatalnak”, és mit kellett érte vállalnia Magyarországnak?