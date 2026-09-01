A rendőrök fizetésből élnek, Magyar Péterék egyelőre javaslatcsomagot adtak nekik

Magyar Péter júniusban azt mondta: a haza tisztességesebb bérekkel tartozik a rendvédelemnek. Pósfai Gábor pedig nyár végére ígért konkrét terveket a bérrendezésről. Augusztus végére valóban elkészült a tárca javaslatcsomagja, csakhogy sem a béremelés mértéke, sem időpontja nem ismert, és a kormánynak még döntenie kell róla.

A fegyverpénz jövője is nyitott kérdés, bár abból, hogy Pósfai tartós bérrendezést akar az egyszeri juttatások helyett, még nem következik automatikusan annak megszüntetése. A rendvédelmi dolgozóknak azonban nem újabb politikai mondatokra van szükségük. A kérdés prózaian egyszerű: mikor és mennyivel lesz több a fizetésük?