„Ordas kamu” – Brüsszeli levél cáfolja a Tisza-kormány állításait az uniós forrásokról

A képviselő szerint Brüsszel hivatalos válasza alapján egyetlen euró sem érkezett meg az RRF befagyasztott keretéből Magyarországra, és a feltételek teljesítését még csak most fogja vizsgálni az Európai Bizottság. Szűcs Gábor hangsúlyozta: a tényleges kifizetések akár a jövő év végéig is elhúzódhatnak, a kifizetési kérelmet pedig még be sem nyújtotta a kormány.