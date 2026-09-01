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„Ordas kamu” – Brüsszeli levél cáfolja a Tisza-kormány állításait az uniós forrásokról

Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője videóüzenetben reagált a Tisza-kormány és Magyar Péter állításaira, miszerint sikerült hazahozniuk a 6000 milliárd forintos uniós forrást.

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  • Forrás: HírTV
  • Fotó: nepool
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A képviselő szerint Brüsszel hivatalos válasza alapján egyetlen euró sem érkezett meg az RRF befagyasztott keretéből Magyarországra, és a feltételek teljesítését még csak most fogja vizsgálni az Európai Bizottság. Szűcs Gábor hangsúlyozta: a tényleges kifizetések akár a jövő év végéig is elhúzódhatnak, a kifizetési kérelmet pedig még be sem nyújtotta a kormány.

 

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