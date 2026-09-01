Fidesz: a 2026-os költségvetés módosítása a be nem tartott ígéretek költségvetése

A Fidesz országgyűlési képviselője szerint a benyújtott tervezet világosan megmutatja: a kormány mást ígért a választások előtt, és mást tesz hatalmon. A politikus hangsúlyozza: nem jelentéktelen technikai korrekcióról van szó. Ugyanis a módosítás értelmében az államadósság 2026 végére akár elérheti a több mint 71 ezer milliárd forintot, GDP-arányosan pedig 74,6%-ról 77,5%-ra nőhet. Palóc André arra is felhívta a figyelmet, hogy a költségvetés tervezet a rejtélyes megszorításokon túl 300 milliárdos minisztériumi elvonásokat is tartalmaz.

Szalai Piroska, az Országgyűlés gazdasági és energetikai bizottságának fideszes alelnöke is nyilatkozott a témában:

Számos elvonás szerepel a költségvetésben. A számokból kiderül ezeknek az indoka?

Milyen hatással járhat ez?



Hecker Flórián, a Világgazdaság szakújságírója arról beszélt, hogy jelentős elvonásokkal számol az idei költségvetés módosítása:

A tervezett elvonásoknak milyen hatásai lehetnek a magyar gazdaság versenyképességére és a következő évek életszínvonalára?

A Paks II. beruházás is szerepel az idei költségvetés módosításában. Noha a miniszterelnök korábban több alkalommal tett a projekt folytatását megkérdőjelező kijelentéseket, a számokból kiderül, hogy az atomerőmű bővítésére további 200 milliárd forintot meghaladó összeget különített el a kormány. Az AtomInfo Center igazgatója, Alexander Uvarov nemrég egy helyi lapnak úgy nyilatkozott, hogy Magyar Péter viselkedése a keleti bazárok alkudozására emlékeztet.