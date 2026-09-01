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A tulajdonjog túl komoly dolog ahhoz, hogy a „feltehetően” legyen a politikai magyarázat

Magyar Péter azzal büszkélkedik, hogy olyan ember vagyonát is érintheti az új szabály, aki nem követett el bűncselekményt. A kulcsszó: „feltehetően”. Egy miniszterelnöktől ennél azért pontosabb jogállami magyarázatot várnánk.

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Magyar Péter úgy jelentette be a vagyonelkobzás bővítését a Facebook-on, hogy a jövőben attól is elvehetnek vagyont, aki maga nem követett el bűncselekményt, ha a vagyon „feltehetően” abból származott. A törvényjavaslat ennél szűkebb feltételeket ír elő: bűnszervezeti kapcsolatot, onnan származó vagyonszerzést és feltűnően aránytalan vagyoni helyzetet. 

Éppen ezért riasztó Magyar leegyszerűsítése. A tulajdonjognál nem elég politikailag odavetni, hogy „feltehetően”. Pontosan tudni akarjuk: ki feltételez, milyen bizonyíték alapján, ki dönt, és milyen jogorvoslat védi azt, akit tévesen vesznek célba.

 

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