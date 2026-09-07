Megszüntetik a pedagógusképzést az NKE-n

Megszűnik a pedagógusképzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen - ezt az oktatási miniszter jelentette be a Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnepségén.

Lannert Judit azzal magyarázta a lépést, hogy az előző kormány alatt széttagolttá vált a tanárképzés. Azonban nem ez volt az egyetlen meghökkentő dolog a debreceni tanévnyitón: a hagyományokkal szakítva a város polgármestere azon nem vett részt, ugyanis Lannert Judit nem akarta látni Papp Lászlót az eseményen.

A polgármester szerint a miniszter nem tiszteli sem az egyetemet, sem a várost, sem a hagyományokat.