Kiemelt videók

Az iskolakezdéssel megnőtt a reggeli forgalom az oktatási intézmények környékén

A szülők közül sokan autóval vitték gyermeküket, máshol pedig a gyalogosok és a kerékpárosok miatt lett nagyobb a forgalom.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Kovács József alezredes, közlekedésrendészeti osztályvezető-helyettes, Soproni Rendőrkapitányság: „A járművezetőknek, akik egyben szülök is fel kell hívni a figyelmét arra, hogy időben kell elindulni és ne az okozzon reggeli ingerültséget és a közlekedésben esetlegesen valamilyen fokozott baleseti kockázatot, hogy később indultak, akár a szokott megkerülő úton is valamilyen torlódásba ütköznek és emiatt elkésnek a gyermekek az iskolából ezért kapkodni kell, sietni kell, ez rendkívül balesetveszélyes dolgokat tud eredményezni, figyelmetlenséget.”

 

Továbbiak a témában