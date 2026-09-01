Az iskolakezdéssel megnőtt a reggeli forgalom az oktatási intézmények környékén

Kovács József alezredes, közlekedésrendészeti osztályvezető-helyettes, Soproni Rendőrkapitányság: „A járművezetőknek, akik egyben szülök is fel kell hívni a figyelmét arra, hogy időben kell elindulni és ne az okozzon reggeli ingerültséget és a közlekedésben esetlegesen valamilyen fokozott baleseti kockázatot, hogy később indultak, akár a szokott megkerülő úton is valamilyen torlódásba ütköznek és emiatt elkésnek a gyermekek az iskolából ezért kapkodni kell, sietni kell, ez rendkívül balesetveszélyes dolgokat tud eredményezni, figyelmetlenséget.”