Nincs otthon, nincs infrastruktúra: romokban a villámárvíz sújtotta térség

Nincs hova hazatérniük a villámárvíz sújtotta települések lakóinak Nepálban. A helyieket mindenhol csak romhalmaz fogadja. Az érintett térség teljes infrastruktúrája odaveszett. A károk helyrehozatala, az érintett térség talpra állása hosszú időt vesz igénybe. Az emberek igyekeznek összeszedni a még használható holmijaikat, de szinte semmijük sem maradt.

Múlt szerdán egy gleccseromlás miatt sár és sziklák áradata söpört végig a Himalája folyóvölgyein, nem messze a nepáli fővárostól, Katmandutól. Épületeket, hidakat, erőműveket sodort el a villámárvíz. A hivatalos adatok szerint Nepálban 939 ember halálát okozta a sárlavina. A tibeti oldalon, Kínában jóval kevesebb, tizenhat emberéletet követelt a természeti csapás. A hegylánc két oldalán több ezer embert tartanak nyilván eltűntként, köztük több száz külföldi állampolgárt.

A nepáli oldalon három eltűnt magyar állampolgár keresnek. A tibeti hatóságok vasárnap azt közölték, hogy a kínai oldalon is kutatnak egy magyar után. Híradónk megkeresésére a Külügyminisztérium mindeddig nem tudta megerősíteni a tibeti hatóságok beszámolóját. A tárca sajtóosztálya azt írta: a legfrissebb követségi jelentések továbbra is három eltűntnek nyilvánított magyar állampolgárt említenek.