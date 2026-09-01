Hét gyanúsított Szerbiában – újabb pofon a Tisza „hamis zászlós” narratívájának

Hét ember ellen nyomoznak Szerbiában a gázvezetéknél talált robbanóanyag ügyében. Az elkövetőket fegyverek és robbanószerkezetek illegális gyártásával, birtoklásával, szállításával és kereskedésével gyanúsítják.

A Tisza párti véleményvezérek akkor hamis zászlós műveletnek nevezték az ügyet. Magyar Péter pedig azzal vádolta meg Orbán Viktort, hogy csak egy olcsó akciófilmet forgat.

A HírTV által megkérdezett biztonságpolitikai szakértő rámutatott: a választás óta számos Tiszás állításról derült ki hogy nem volt igaz.